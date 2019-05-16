Штаб Зеленського закликає Кабмін обговорити джерела постачання газу в Україну
У штабі зазначили, що необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року.
"Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", – заявили в штабі новообраного президента.
За даними "Нафтогазу", у 2018 році обсяг споживання Україною природного газу склав 32,3 мільярда кубометрів. Із них 15,4 мільярда кубометрів спожило населення. Водночас обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 році досяг 21 мільярда кубометрів.
Після завершення опалювального сезону в українських підземних сховищах газу залишається понад 10 мільярдів кубометрів.
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