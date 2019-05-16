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Штаб Зеленського закликає Кабмін обговорити джерела постачання газу в Україну

Штаб новообраного президента України Володимира Зеленського закликає Кабінет міністрів до консультацій для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку
На думку команди Зеленського, щоб мати достатню кількість газу на опалювальний сезон, ним потрібно запасатися вже зараз, коли ціна на паливо значно нижча.
Штаб Зеленського закликає Кабмін обговорити джерела постачання газу в Україну Фото: afp.com

У штабі зазначили, що необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року.

"Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", – заявили в штабі новообраного президента.

За даними "Нафтогазу", у 2018 році обсяг споживання Україною природного газу склав 32,3 мільярда кубометрів. Із них 15,4 мільярда кубометрів спожило населення. Водночас обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 році досяг 21 мільярда кубометрів.

Після завершення опалювального сезону в українських підземних сховищах газу залишається понад 10 мільярдів кубометрів.

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16 05 2019 14:54
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