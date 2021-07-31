Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару

Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше

Штаб-квартира ООН в місті Герат (Афганістан) зазнала артилерійського обстрілу. Співробітники місії не постраждали.

Про це повідомляє місія ООН зі сприяння Афганістану.

Унаслідок обстрілу загинув один афганський поліцейський.

Зазначається, що в районі, де стався обстріл штаб-квартири ООН, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами та урядовими військами.

Місія намагається терміново відновити повну картину нападу й для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.

"Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше", - сказала спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань Афганістану Дебора Лайонс.

Як повідомлялося, американські військові впродовж тижня здійснили більше десятка авіаударів на підтримку афганських урядових сил, які протистоять угрупованням Талібану.