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Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару

Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше
Штаб-квартира ООН в місті Герат (Афганістан) зазнала артилерійського обстрілу. Співробітники місії не постраждали.
Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару Фото: Ukrinform
Про це повідомляє місія ООН зі сприяння Афганістану. 
 
Унаслідок обстрілу загинув один афганський поліцейський.
 
Зазначається, що в районі, де стався обстріл штаб-квартири ООН, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами та урядовими військами.
 
Місія намагається терміново відновити повну картину нападу й для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.
 
"Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше", - сказала спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань Афганістану Дебора Лайонс.
 
Як повідомлялося, американські військові впродовж тижня здійснили більше десятка авіаударів на підтримку афганських урядових сил, які протистоять угрупованням Талібану.
 
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31 07 2021 14:33
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