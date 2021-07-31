ПОЛІТИКА НОВИНИШтаб-квартира ООН в місті Герат (Афганістан) зазнала артилерійського обстрілу. Співробітники місії не постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару
Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє місія ООН зі сприяння Афганістану.
Унаслідок обстрілу загинув один афганський поліцейський.
Зазначається, що в районі, де стався обстріл штаб-квартири ООН, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами та урядовими військами.
Місія намагається терміново відновити повну картину нападу й для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.
"Ця атака проти Організації Об'єднаних Націй жалюгідна, і ми засуджуємо її якнайсильніше", - сказала спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань Афганістану Дебора Лайонс.
Як повідомлялося, американські військові впродовж тижня здійснили більше десятка авіаударів на підтримку афганських урядових сил, які протистоять угрупованням Талібану.
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