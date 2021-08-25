Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка

Її попередник пішов з посади через звинувачення у сексуальних домаганнях

Американський штат Нью-Йорк очолила представниця Демократичної партії Кеті Гочул. Вона стала першою жінкою, яка стала губернаторкою цього штату.

Про це пише The Associated Press, повідомляє "Громадське".

Гочул склала присягу 24 серпня на короткій приватній церемонії в Капітолії штату Нью-Йорк під наглядом головної судді штату Джанет Діфіоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорку, що я впораюся із завданням. І я дійсно пишаюся тим, що можу служити їм як губернаторка, і я не підведу їх", - розповіла пізніше Гочул.

Попередній губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо покинув свою посаду о 12:00 24 серпня. Це сталося через два тижні після того, як він оголосив про свою відставку.

Відмовитися від губернаторства його змусило розслідування, яке підтвердило домагання Куомо до принаймні 11 жінок. Через це президент США Джо Байден навіть особисто закликав його піти у відставку. Детальніше про це читайте тут.

Що відомо про Гочул?

Їй 62 роки. Свою кар'єру вона розпочала з посад помічниці конгресмена та сенатора. Потім Хочул 14 років працювала у міській раді Гамбурга - міста у штаті Нью-Йорк.

Також вона публічно підтримала право на громадянство для всіх постійних жителів США. З 2001 до 2013 році була членкинею Палати представників, а з 2015 по 2021 рік - віцегубернаторкою штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, що найближча соратниця та помічниця губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо Мелісса Дероса написала заяву на звільнення через скандал про сексуальні домагання її шефа.