Штати дадуть Укргідрометцентру $300 мільйонів на модернізацію - Кульбіда

Український гідрометеорологічний центр перебуває у процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.

"Ми зараз в процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів, які повинні піти на модернізацію Укргідрометцентру", - сказав він.

Як заявив Кульбіда, "якщо це вдасться, то ми станемо не лише одним із найкращих метеорологічних центрів у Європі, а й увійдемо в ТОП найкращих гідрометцентрів світу".

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