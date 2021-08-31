Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Штати дадуть Укргідрометцентру $300 мільйонів на модернізацію - Кульбіда

Український гідрометеорологічний центр перебуває у процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів.
Штати дадуть Укргідрометцентру $300 мільйонів на модернізацію - Кульбіда Микола Кульбіда. Print Screen

Як передає Укрінформ, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.

"Ми зараз в процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів, які повинні піти на модернізацію Укргідрометцентру", - сказав він.

Як заявив Кульбіда, "якщо це вдасться, то ми станемо не лише одним із найкращих метеорологічних центрів у Європі, а й увійдемо в ТОП найкращих гідрометцентрів світу".

Читайте також: Через 20 років в Україні може не бути зими – Кульбіда

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2021 17:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.