БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнський гідрометеорологічний центр перебуває у процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штати дадуть Укргідрометцентру $300 мільйонів на модернізацію - Кульбіда
Микола Кульбіда. Print Screen
Як передає Укрінформ, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.
"Ми зараз в процесі отримання кредиту від США в розмірі 300 млн доларів, які повинні піти на модернізацію Укргідрометцентру", - сказав він.
Як заявив Кульбіда, "якщо це вдасться, то ми станемо не лише одним із найкращих метеорологічних центрів у Європі, а й увійдемо в ТОП найкращих гідрометцентрів світу".
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31 08 2021 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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