CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа його словами, теплий літній період щороку в середньому збільшується на 10-15 днів, а зимовий скорочується.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через 20 років в Україні може не бути зими – Кульбіда
Через 20-25 років в Україні може не бути зими
Фото: rian.com.ua
Як передає Укрінформ, таку думку директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда висловив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.
"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - повідомив Кульбіда.
"Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - наголосив Кульбіда.
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31 08 2021 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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