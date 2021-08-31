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Через 20 років в Україні може не бути зими – Кульбіда

Через 20-25 років в Україні може не бути зими
За його словами, теплий літній період щороку в середньому збільшується на 10-15 днів, а зимовий скорочується.
Через 20 років в Україні може не бути зими – Кульбіда Фото: rian.com.ua

Як передає Укрінформ, таку думку директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда висловив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - повідомив Кульбіда.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - наголосив Кульбіда.

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31 08 2021 14:41
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