НОВИНИУ Карпатах продовжує падати сніг у червні. Температура повітря в гірському регіоні складає 0 градусів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карпати засипає снігом в середині червня
Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с.
Температура повітря у цьому регіоні складає 0 градусів.
Зазначимо, що в інших областях України йде дощ з грозою. Тільки у Рівненській області сьогодні сухо.
Синоптики пояснили снігопади в Карпатах. В УкрГідрометцентрі розповіли, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.
Повідомляється, що на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими.
Нагадаємо, що у ніч на 8 травня на одній із найвищих вершин українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський (висота 2028 м) випало до 20 см снігу.
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14 06 2021 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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