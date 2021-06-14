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Карпати засипає снігом в середині червня

Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с
У Карпатах продовжує падати сніг у червні. Температура повітря в гірському регіоні складає 0 градусів.
Карпати засипає снігом в середині червня Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
 
Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с.
 
Температура повітря у цьому регіоні складає 0 градусів.
 
Зазначимо, що в інших областях України йде дощ з грозою. Тільки у Рівненській області сьогодні сухо.
 
Синоптики пояснили снігопади в Карпатах. В УкрГідрометцентрі розповіли, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.
 
Повідомляється, що на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими.
 
 
 
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14 06 2021 11:59
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