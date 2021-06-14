Карпати засипає снігом в середині червня

Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с

У Карпатах продовжує падати сніг у червні. Температура повітря в гірському регіоні складає 0 градусів.

Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с.

Температура повітря у цьому регіоні складає 0 градусів.

Зазначимо, що в інших областях України йде дощ з грозою. Тільки у Рівненській області сьогодні сухо.

Синоптики пояснили снігопади в Карпатах. В УкрГідрометцентрі розповіли, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.

Повідомляється, що на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими.