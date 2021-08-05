НОВИНИУ ніч на 8 травня на одній із найвищих вершин українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський (висота 2028 м) випало до 20 см снігу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Карпатах вночі випало 20 сантиметрів снігу
Фото: chornogora.rescue112
Про це повідомляє iPress.ua із посиланням на Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Зазначають, що станом на 9.30 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3°C.
Нагадаємо, що в квітні синоптики повідомляли про похолодання, дощі та мокрий сніг.
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08 05 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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