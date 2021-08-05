В Карпатах вночі випало 20 сантиметрів снігу

У ніч на 8 травня на одній із найвищих вершин українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський (висота 2028 м) випало до 20 см снігу.

Фото: chornogora.rescue112

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