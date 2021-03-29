Україну чекає похолодання, дощі та мокрий сніг

У понеділок, 29 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, центральних та південних областях невеликий, місцями помірний дощ і мокрий сніг, вдень в Україні, крім західних областей, невеликий, на Одещині помірний дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують також на понеділок північно-західний вітер, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, вдень у більшості центральних та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях 0-5° морозу; вдень 7-12° тепла, в Карпатах 0-5° тепла.

30 березня у південній частині, в Карпатах, вночі і в північно-східних та східних областях невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, вдень у західній частині невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. 31 березня у північних, вночі і в західних областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східній частині до 5° морозу, вдень 9-14° тепла, 30 березня на сході країни 4-9° тепла; у західних областях 30 березня вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, 31 березня вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

1 квітня без опадів, лише у північно-західних областях вдень невеликий дощ, 2 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, у південно-східній частині від 2° морозу до 3° тепла; вдень 12-18° тепла, 2 квітня у західних та північних областях 8-14° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1 квітня 4-9° тепла, 2 квітня 0-5° тепла.

У Києві понеділок буде хмарний з проясненнями. Вночі невеликий, місцями помірний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

По області вночі невеликий, місцями помірний дощ із мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

30 березня без істотних опадів, 31 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 1 квітня 12-17°, 2 квітня 9-14°.

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