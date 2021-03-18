В ООН розповіли, як погода впливає на поширення коронавірусу

"На нинішньому етапі дані не підтверджують, що метеорологічні чинники і фактори якості повітря можуть використовуватися як привід для ослаблення урядових заходів"

Коронавірус довше зберігає життєздатність за більш низьких температур, але динаміка його поширення пов'язана у першу чергу із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

Про це йдеться у першій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) про вплив погоди і якості повітря на пандемію COVID 19, передає Укрінформ з посиланням на Новини ООН.

У ВМО, яка є спецустановою ООН в галузі метеорології, відзначили, що потепління, зокрема у північній півкулі, ще не привід для того, щоб послаблювати пильність у боротьбі з COVID-19, відмовлятися від масок і відправлятися у подорожі.

На думку групи експертів в галузі наук про Землю, медицину і охорону здоров'я, що складається з 16 осіб, динаміка поширення COVID-19 у 2020 році і на початку 2021 року була обумовлена ​​в першу чергу запобіжними засобами, такими як обов'язкове носіння масок і обмеження поїздок, а не метеорологічними чинниками. До інших значущих чинників відносяться поведінку людей і демографічні характеристики населення, а останнім часом - мутації вірусу.

"На нинішньому етапі дані не підтверджують, що метеорологічні чинники і фактори якості повітря можуть використовуватися як привід для ослаблення урядових заходів, спрямованих на зниження темпів передачі інфекції", - сказав співголова Цільовий групи професор Бен Зайчик з Університету Джона Хопкінса, Балтімор, США.

Він додав, що в перший рік пандемії хвилі інфекції спостерігалися і в теплу пору року і в теплих регіонах, а тому немає жодних гарантій, що це не повториться цієї весни і влітку.

Але в цілому в доповіді йдеться про те, що сезонність, безумовно, впливає на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Так, на осінньо-зимовий період припадає пік захворюваності на грип та на коронавірусні інфекції. І якщо COVID-19 залишиться з нами ще на кілька років, то він, можливо, теж стане сезонним захворюванням.

"Основні механізми, що визначають сезонність респіраторних вірусних інфекцій, поки ще недостатньо вивчені. Тут, можливо, мова йде про поєднання багатьох чинників, таких як виживаність вірусу, опірність людини інфекції, а також про вплив погоди і сезону на поведінку людини", - йдеться в резюме доповіді.

"Лабораторні дослідження вірусу SARS CoV 2, що викликає COVID-19, дозволили отримати деякі дані, що свідчать про те, що вірус довше зберігає життєздатність у холодних, сухих умовах і при низькому рівні ультрафіолетового випромінювання. Однак ці дослідження поки не показали, що метеорологічні чинники мають прямий вплив на темпи передачі вірусу", - йдеться у висновках доповіді.

Що стосується впливу факторів якості повітря на пандемію, то поки що також немає однозначних висновків. За попередніми даними, погана якість повітря підвищує рівень смертності від COVID 19, але не впливає на поширення вірусу.

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