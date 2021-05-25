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Штати депортують росіянина за спробу кібератаки на Tesla

Крім цього, йому необхідно виплатити майже 15 тисяч доларів компенсації, після чого чоловіка депортують із США
У США до 10 місяців утримання під вартою і депортації з країни засудили громадянина РФ Єгора Крючкова, який визнав свою провину в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla.
Штати депортують росіянина за спробу кібератаки на Tesla Фото: Укрінформ
27-річний Крючков був затриманий і відправлений до СІЗО в серпні 2020 року й вже практично відбув термін, який йому присудив суд, повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
 
Крім цього, йому необхідно виплатити майже 15 тисяч доларів компенсації, після чого чоловіка депортують із США.
 
Як повідомляв Укрінформ, 27-річний Єгор Крючков, котрий прибув до США за туристичною візою, декілька разів зустрічався з працівником однієї компанії зі штату Невада й пропонував йому 1 мільйон доларів за те, щоб той встановив на корпоративному комп’ютері шкідливе програмне забезпечення.
 
Федеральне бюро розслідувань затримало Крючкова у Лос-Анджелесі за підозрою у спробі підкупу працівника американської компанії з метою скоєння кібератаки. Суддя визначив, що росіянин перебуватиме під вартою на час розгляду справи у суді.
 
У березні він визнав провину у суді по одному пункту звинувачення - в умисному завданні шкоди захищеному комп'ютеру.
 
Згідно з документами суду, Крючков прибув з Росії в США у 2020 році. Там він вступив у змову з іншими особами та намагався підкупити одного зі співробітників Tesla, щоб той допоміг йому впровадити шкідливе програмне забезпечення у внутрішні комп'ютерні мережі. Воно повинно було надати зловмисникові доступ до системи, щоб потім, погрожуючи публікацією даних, вимагати у компанії гроші.
 
У матеріалах мін’юсту не уточнюється, на яку саме компанію готувалася атака. Однак засновник Tesla Ілон Маск раніше заявляв, що мішенню була саме фабрика в Неваді, де виробляють акумулятори.
 
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25 05 2021 13:48
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