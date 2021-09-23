НОВИНИСполучені Штати і Європейський Союз домовились активізувати зусилля у виробництві й постачанні вакцин проти коронавірусу до країн, які їх найбільше потребують.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штати і ЄС посилять співпрацю для постачання COVID-вакцин іншим країнам
Подолання пандемії COVID-19 шляхом глобальної співпраці залишається нашим першочерговим завданням. Співпраця охоплює зусилля, спрямовані на безперебійне виробництво та забезпечення ланцюжків поставок вакцин і терапевтичних засобів проти COVID-19
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у спільній заяві США і ЄС, оприлюдненій на сайті Білого дому.
"Подолання пандемії COVID-19 шляхом глобальної співпраці залишається нашим першочерговим завданням. Співпраця охоплює зусилля, спрямовані на безперебійне виробництво та забезпечення ланцюжків поставок вакцин і терапевтичних засобів проти COVID-19", - зазначається у заяві.
При цьому вказується, що США і ЄС упродовж останніх місяців активно працювали над розвязанням проблем, повязаних із постачанням вакцин. Цього тижня робоча група зустрілась у Вашингтоні, щоб обговорити можливості для посилення взаємодії й визначити пріоритетні напрями для подальшої співпраці.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден проводить віртуальний глобальний саміт щодо відповіді на виклики COVID-19. У цьому зв’язку Сполучені Штати зобов’язалися з наступного року додатково пожертвувати іншим країнам півмільярда доз вакцин.
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