Штати і ЄС посилять співпрацю для постачання COVID-вакцин іншим країнам Подолання пандемії COVID-19 шляхом глобальної співпраці залишається нашим першочерговим завданням. Співпраця охоплює зусилля, спрямовані на безперебійне виробництво та забезпечення ланцюжків поставок вакцин і терапевтичних засобів проти COVID-19

Сполучені Штати і Європейський Союз домовились активізувати зусилля у виробництві й постачанні вакцин проти коронавірусу до країн, які їх найбільше потребують.

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Про це йдеться у спільній заяві США і ЄС, оприлюдненій на сайті Білого дому. "Подолання пандемії COVID-19 шляхом глобальної співпраці залишається нашим першочерговим завданням. Співпраця охоплює зусилля, спрямовані на безперебійне виробництво та забезпечення ланцюжків поставок вакцин і терапевтичних засобів проти COVID-19", - зазначається у заяві. При цьому вказується, що США і ЄС упродовж останніх місяців активно працювали над розвязанням проблем, повязаних із постачанням вакцин. Цього тижня робоча група зустрілась у Вашингтоні, щоб обговорити можливості для посилення взаємодії й визначити пріоритетні напрями для подальшої співпраці. Як повідомлялося, президент США Джо Байден проводить віртуальний глобальний саміт щодо відповіді на виклики COVID-19. У цьому зв’язку Сполучені Штати зобов’язалися з наступного року додатково пожертвувати іншим країнам півмільярда доз вакцин. Читайте також: Світовий банк може дати до 150 мільйонів на COVID-вакцинацію в Україні - Ляшко

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