Штати можуть ухвалити рішення щодо додаткових COVID-щеплень вже з осені

Рішення поки що не ухвалено, оскільки рівень захворюваності свідчить про досить високу захищеність вакцинованих

У найближчі тижні США можуть ухвалити рішення щодо третьої дози вакцини від коронавірусу вже цієї осені.

Як передає "Укрінформ", про це в неділю заявив директор Національного інституту здоров'я Френсіс Коллінз на телеканалі Fox News.

Серед перших, хто отримає щеплення, будуть медичні працівники та літні люди.

"Нам може знадобитися повторна вакцинація, можливо, передусім медичних працівників, а також у будинках для похилих людей, а потім поступово перейти до решти", - сказав Коллінз.

Він також закликав невакцинованих зробити щеплення, порівнявши їх із "сидячими качками", які висиджують штам "Дельта", що спустошує країну і не подає ознак ослаблення.

"Це дуже різкий підйом (захворюваності), і немає жодних ознак того, що він досяг свого піку", - сказав він.

Посадовці сфери охорони здоров'я активно вивчають питання щодо додаткових щеплень, аналізуючи показники захворюваності у США та в інших країнах. Рішення поки що не ухвалено, оскільки рівень захворюваності свідчить про досить високу захищеність вакцинованих. Проте з часом очікується зниження ефективності щеплення.

Зараз у США реєструють у середньому 129 тисяч нових випадків зараження на день, що на 700% більше, ніж на початку липня, проте в найближчі кілька тижнів цей показник може підскочити до 200 тисяч, чого, за словами Коллінза, не спостерігалося від найважчих днів пандемії.

На сьогодні вкололи принаймні одну дозу вакцини близько 60% населення США, і майже 51% вакциновані повністю. Особливо сильно постраждали від інфекції райони з низьким рівнем вакцинації, такі як Луїзіана, Техас, Флорида і Міссісіпі.

Минулого тижня Управління з контролю за якістю продуктів і медпрепаратів повідомило, що люди з ослабленою імунною системою можуть отримати додаткову дозу вакцини.

Нагадаємо, що поширення коронавірусу прискорюється в США. Найбільш складна ситуація склалася на півдні країни, де спостерігається один із найнижчих показників вакцинації у країні.