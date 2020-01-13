Штати можуть зупинити цивільну програму використання дронів — ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ США планує вивести з експлуатації близько 1000 дронів

Штати мають намір зупинити цивільну програму використання дронів, оскільки вони, принаймні частково, виробляються в Китаї.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела,передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ США планує вивести з експлуатації близько 1000 дронів, попередньо встановивши, що існує завеликий ризик їхнього використання Китаєм зі шпигунською метою. Частину безпілотників можуть залишити на випадок надзвичайних ситуацій і проведення навчань.

Міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт не підписував офіційних документів, але, за даними FT, планує зняти дрони з експлуатації, за винятком використання їх у надзвичайних ситуаціях, наприклад для боротьби з лісовими пожежами, та для навчання.

При цьому видання зазначає, що працівники міністерства проти прийняття такого рішення. Крім того, відмова від дронів може призвести до значних грошових збитків.

Раніше повідомлялося, що українське підприємство у кооперації з іноземною компанією розробило спеціальні магнітометричні датчики для БПЛА, здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися. Безпілотник може безпомилково ідентифікувати міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується повністю припинити використання в Міністерстві внутрішніх справ цивільних безпілотників (дронів), оскільки вони були принаймні частково зроблені в Китаї і тому, як побоюються в американському уряді, можуть використовуватися Пекіном для шпигування.