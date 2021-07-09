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Штати назвали "критично важливою" допомогу України в евакуації з Афганістану

Держдепартамент США вніс Україну до списку з-понад двох десятків країн, яким Сполучені Штати офіційно висловили вдячність за "критично важливу" допомогу в зусиллях з евакуації людей з Афганістану.
Штати назвали "критично важливою" допомогу України в евакуації з Афганістану Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Про це йдеться в офіційному документі, оприлюдненому зовнішньополітичним відомством США в понеділок, передає Укрінформ.
 
"Ми вдячні глобальній мережі країн, які надали критично важливу допомогу нашим зусиллям з евакуації. Партнери й союзники – в тому числі Бахрейн, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Угорщина, Італія, Косово, Кувейт, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Катар, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, ОАЕ й Сполучене Королівство – допомагали перебратися американцям та іншим людям у ​​безпечне місце",- зауважується в документі.
 
Зазначається також, що й інші країни надали "щедру допомогу" в різний спосіб, у тому числі забезпечивши транзит і тимчасове перебування евакуйованих на своїй території.
 
Загалом, як констатували в Держдепартаменті США, вдалося евакуювати з Афганістану 124 тисячі осіб, у тому числі шість тисяч громадян США.
 
Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо про рятувальну операцію, проведену спецпризначенцями ГУР МО України в Кабулі, які з великим ризиком для життя відшукали й безпечно доставили до аеропорту людей з евакуаційного списку.
 
Серед евакуйованих були громадяни України й інших держав, у тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA Today, The Washington Post, Stars and Stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.
 
Попри те що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю врятованих людей серед європейських країн.
 
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07 09 2021 14:11
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