Штати назвали "критично важливою" допомогу України в евакуації з Афганістану

Держдепартамент США вніс Україну до списку з-понад двох десятків країн, яким Сполучені Штати офіційно висловили вдячність за "критично важливу" допомогу в зусиллях з евакуації людей з Афганістану.

Про це йдеться в офіційному документі, оприлюдненому зовнішньополітичним відомством США в понеділок, передає Укрінформ.

"Ми вдячні глобальній мережі країн, які надали критично важливу допомогу нашим зусиллям з евакуації. Партнери й союзники – в тому числі Бахрейн, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Угорщина, Італія, Косово, Кувейт, Нідерланди, Норвегія, Пакистан, Катар, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, ОАЕ й Сполучене Королівство – допомагали перебратися американцям та іншим людям у ​​безпечне місце",- зауважується в документі.

Зазначається також, що й інші країни надали "щедру допомогу" в різний спосіб, у тому числі забезпечивши транзит і тимчасове перебування евакуйованих на своїй території.

Загалом, як констатували в Держдепартаменті США, вдалося евакуювати з Афганістану 124 тисячі осіб, у тому числі шість тисяч громадян США.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо про рятувальну операцію, проведену спецпризначенцями ГУР МО України в Кабулі, які з великим ризиком для життя відшукали й безпечно доставили до аеропорту людей з евакуаційного списку.

Серед евакуйованих були громадяни України й інших держав, у тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA Today, The Washington Post, Stars and Stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Попри те що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю врятованих людей серед європейських країн.