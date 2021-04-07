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Штати планують запустити нові супутники попередження про ракетний напад

Супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи
Космічні сили США розглядають можливість випробування вже в 2022 році цифрових прототипів супутників раннього попередження про ракетні пуски, які будуть обладнані системою постійного інфрачервоного випромінювання нового покоління (OPIR).
Штати планують запустити нові супутники попередження про ракетний напад Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє The Drive.
 
Передбачається, що супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи.
 
Розробниками прототипів космічних апаратів виступлять компанії Raytheon і Boeing. У травні поточного року військові уклали з ними контракти на створення цифрових моделей прототипів супутників Missile Track Custody Prototype (MTCP).
 
США до 2022 року планують розгорнути в ближньому космосі орбітальне угруповання космічних апаратів, призначене для захисту від ударів гіперзвукових ракет ймовірного противника.
 
Нагадаємо, США розпочали встановлення систем озброєнь протиракетної оборони в Польщі. У березні американські військові протестували роботу радара SPY-1D (V) і системи управління вогнем (FCS).
 
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04 07 2021 14:22
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