НОВИНИКосмічні сили США розглядають можливість випробування вже в 2022 році цифрових прототипів супутників раннього попередження про ракетні пуски, які будуть обладнані системою постійного інфрачервоного випромінювання нового покоління (OPIR).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штати планують запустити нові супутники попередження про ракетний напад
Супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє The Drive.
Передбачається, що супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи.
Розробниками прототипів космічних апаратів виступлять компанії Raytheon і Boeing. У травні поточного року військові уклали з ними контракти на створення цифрових моделей прототипів супутників Missile Track Custody Prototype (MTCP).
США до 2022 року планують розгорнути в ближньому космосі орбітальне угруповання космічних апаратів, призначене для захисту від ударів гіперзвукових ракет ймовірного противника.
Нагадаємо, США розпочали встановлення систем озброєнь протиракетної оборони в Польщі. У березні американські військові протестували роботу радара SPY-1D (V) і системи управління вогнем (FCS).
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