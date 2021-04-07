Штати планують запустити нові супутники попередження про ракетний напад

Супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи

Космічні сили США розглядають можливість випробування вже в 2022 році цифрових прототипів супутників раннього попередження про ракетні пуски, які будуть обладнані системою постійного інфрачервоного випромінювання нового покоління (OPIR).

Про це повідомляє The Drive.

Передбачається, що супутники будуть розміщені на нижчій ніж зазвичай орбіті. Завдяки цьому стане можливим тривале спостереження за запусками крилатих балістичних і гіперзвукових ракет. Також це дозволить підвищити точність і відмовостійкість системи.

Розробниками прототипів космічних апаратів виступлять компанії Raytheon і Boeing. У травні поточного року військові уклали з ними контракти на створення цифрових моделей прототипів супутників Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США до 2022 року планують розгорнути в ближньому космосі орбітальне угруповання космічних апаратів, призначене для захисту від ударів гіперзвукових ракет ймовірного противника.

Нагадаємо, США розпочали встановлення систем озброєнь протиракетної оборони в Польщі. У березні американські військові протестували роботу радара SPY-1D (V) і системи управління вогнем (FCS).