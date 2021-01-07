SpaceX вивела в космос ще 88 супутників

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запусків уже увосьме, здійснив керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида

Американська компанія SpaceX у середу провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту 88 супутників, серед яких 3 мінісупутники зв’язку в рамках проєкту Starlink.

Сам запуск був здійснений у середу о 22:31 за Києвом.

Ракета вивела на орбіту 85 комерційних і державних мінімальних космічних апаратів, а також ще три мінісупутники зв’язку в рамках проєкту Starlink.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запусків уже увосьме, здійснив керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Як повідомлялося, позавчора американська компанія SpaceX відтермінувала запуск ракети Falcon 9, яка мала доправити на орбіту партію з 88 супутників.

У цілому SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тисяч.