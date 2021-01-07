Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

SpaceX вивела в космос ще 88 супутників

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запусків уже увосьме, здійснив керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида
Американська компанія SpaceX у середу провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка доправила на орбіту 88 супутників, серед яких 3 мінісупутники зв’язку в рамках проєкту Starlink.
SpaceX вивела в космос ще 88 супутників Фото: SpaceX
Про це повідомляє Space.
 
Сам запуск був здійснений у середу о 22:31 за Києвом.
 
Ракета вивела на орбіту 85 комерційних і державних мінімальних космічних апаратів, а також ще три мінісупутники зв’язку в рамках проєкту Starlink.
 
Перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запусків уже увосьме, здійснив керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.
 
 
Як повідомлялося, позавчора американська компанія SpaceX відтермінувала запуск ракети Falcon 9, яка мала доправити на орбіту партію з 88 супутників.
 
У цілому SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом, а надалі довести їх кількість до 30 тисяч.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2021 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.