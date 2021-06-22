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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX хоче забезпечити глобальне інтернет-покриття до вересня 2021 року

У космосі вже майже 2 тисячі мінісупутників
Американська компанія бізнесмена Ілона Маска SpaceX планує повністю забезпечити глобальне інтернет-покриття за допомогою мінісупутників Starlink до вересня 2021 року.
SpaceX хоче забезпечити глобальне інтернет-покриття до вересня 2021 року Фото: Вікіпедія

Про це заявила виконавча директорка SpaceX Гвен Шотуелл, повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

"Ми успішно запустили приблизно 1 800 супутників. Щойно вони досягнуть робочої орбіти - ми матимемо постійне глобальне інтернет-покриття. Це має відбутися приблизно у вересні", - сказала Шотуелл на технологічній конференції Macquarie Group.

Після того, як супутники забезпечать глобальне покриття, компанія почне перемовини з регуляторними органами різних країн, щоб отримати дозвіл для надання телекомунікаційних послуг. Загалом SpaceX планує до 2027 року вивести в космос 42 тисячі мінісупутників. Наприкінці січня 2021-го у SpaceX казали, що бета-версією користуються уже 10 тисяч клієнтів у США, Австралії, Новій Зеландії та частині Європи.

Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть за екстремальних погодних умов.

У травні Ілон Маск заявляв, що приблизно 500 тисяч людей вже зробили передзамовлення за інтернет Starlink за 99 доларів. Окрім обслуговування, послуга передбачає також оплату обладнання, необхідного для під'єднання до мережі, яке коштує 499 доларів. Це термінал (невелика антена у формі тарілки) та маршрутизатор Wi-Fi.

Нагадаємо, що супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.

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22 06 2021 15:34
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