Штати цього тижня планують оголосити бойкот Олімпіаді в Пекіні - CNN

Повного бойкоту не очікується, а це означає, що американським спортсменам буде дозволено брати участь у змаганнях

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить цього тижня дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським Іграм 2022 року в Пекіні.

Про це повідомило кілька обізнаних джерел, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Зазначається, що буде оголошено, що офіційні особи уряду США не поїдуть на Олімпіаду 2022.

Рада національної безпеки, яка обговорювала бойкот "в приватному порядку", відмовилася від коментарів з цього приводу.

Як передає телеканал, повного бойкоту не очікується, а це означає, що американським спортсменам буде дозволено брати участь у змаганнях.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді президент США Джо Байден заявляв, що його країна розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських Ігор 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

Байден під час віртуальної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном висловив стурбованість з приводу порушень прав людини в Синьцзяні, Тибеті та Гонконгу. Лідери однак не обговорювали тему Олімпійських Ігор.

Близько 180 правозахисних організацій і членів Конгресу закликали використовувати Олімпійські Ігри для тиску на Китай.

Ідея бойкоту користується двопартійною підтримкою. Спікер Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію, виступила проти поїздки урядової делегації на Олімпіаду. Сенатор-республіканець Том Коттон закликав до повного бойкоту.

Останній раз Сполучені Штати повністю бойкотували Олімпійські Ігри в 1980 році, коли президент Джиммі Картер не допустив спортсменів до участі в літніх Іграх у Москві на знак протесту проти військової присутності Радянського Союзу в Афганістані.

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