СПОРТ НОВИНИНа офіційному сайті літніх Олімпійських ігор-2024 опублікований список з 32-х спортивних дисциплін, які будуть представлені на Іграх у Парижі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карате, софтболу та бейсболу на Іграх-2024 не буде, брейкданс дебютує
XXXIII літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня
Фото: paris2024.org.
Карате, софтбол та бейсбол виключені з програми Олімпіад, при цьому паризькі організатори скористалися правом включити чотири види спорту за власним вибором, повідомляє Paris2024.org.
Брейкданс дебютує у програмі Олімпійських ігор, а скелелазіння, скейтбординг та серфінг вже були представлені на Олімпіаді у Токіо.
Додамо, що XXXIII літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня.
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