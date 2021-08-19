Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Карате, софтболу та бейсболу на Іграх-2024 не буде, брейкданс дебютує

XXXIII літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня
На офіційному сайті літніх Олімпійських ігор-2024 опублікований список з 32-х спортивних дисциплін, які будуть представлені на Іграх у Парижі.
Карате, софтболу та бейсболу на Іграх-2024 не буде, брейкданс дебютує Фото: paris2024.org.
Карате, софтбол та бейсбол виключені з програми Олімпіад, при цьому паризькі організатори скористалися правом включити чотири види спорту за власним вибором, повідомляє Paris2024.org.
 
Брейкданс дебютує у програмі Олімпійських ігор, а скелелазіння, скейтбординг та серфінг вже були представлені на Олімпіаді у Токіо.
 
Додамо, що XXXIII літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2021 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.