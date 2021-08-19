Карате, софтболу та бейсболу на Іграх-2024 не буде, брейкданс дебютує XXXIII літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня

На офіційному сайті літніх Олімпійських ігор-2024 опублікований список з 32-х спортивних дисциплін, які будуть представлені на Іграх у Парижі.

Фото: paris2024.org.

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