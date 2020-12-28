Шторм "Белла" залишив без світла тисячі людей у Франції та Британії

Шторм "Белла" у неділю спричинив сильні дощі і потужний вітер в регіоні

Бретань і Нормандія на півночі і заході Франції були першими регіонами, які постраждали від відключення електроенергії.

Сильний шторм прокотився по півночі Франції та півдні Британії, порушивши авіаперевезення та залишивши тисячі домогосподарств без електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Шторм "Белла" у неділю спричинив сильні дощі і потужний вітер в регіоні.

Бретань і Нормандія на півночі і заході Франції були першими регіонами, які постраждали від відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 18 тисяч домогосподарств залишились без світла, але згодом у неділю були знову підключені.

Близько 34 тисяч сімей на сході і в центрі Франції також залишилися без електрики.

Шторм порушив повітряне сполучення: більше третини рейсів з головного аеропорту Франції імені Шарля де Голля затримувалися в середньому на 50 хвилин.

До вечора неділі вітер і дощі вщухли в деяких районах, але в понеділок на височинах на півдні країни прогнозувався сильний снігопад.

Метеорологічна служба Франції Meteo France попередила про сильні пориви вітру і високі хвилі на узбережжі Атлантичного океану. Пориви зі швидкістю до 145 кілометрів на годину були виміряні на вершині Ейфелевої вежі.

Раніше шторм вразив значні частини Британії сильними дощами та сильним вітром. У неділю по всій країні діяли понад 100 попереджень про повені.

Будинки були затоплені в частині Нортгемптонширу та Бедфордширу на сході Англії.

По всій південно-східній Англії понад 1300 осіб отримали пораду покинути свої будинки на період Різдва. Близько 20 тисячам сімей в Уельсі відключили електрику, а на залізницях спостерігалися затримки через падіння дерев.

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