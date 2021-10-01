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Шторм "Філомена": в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей

Снігопад у Мадриді називають найгіршим за останні пів століття
В результаті снігового шторму "Філомена", який накрив значну частину Іспанії, померли 4 людей.
Шторм "Філомена": в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей Фото: AP

Двоє людей були знайдені замерзлими на смерть, ще двоє були змиті повінню, повідомляє "Європейська правда".

Шторм "Філомена" у п`ятницю  ввечері залишив сотні іспанців у пастці на автострадах країни, а Мадрид став епіцентром хаосу, спричиненого погодою.

Через негоду вулиці Мадрида були всипані деревами, які зламалися під вагою снігу, і практично на всіх вулицях сніговий покрив перетворився на лід.

Автомобілі застрягли на автостраді поблизу столиці, міський аеропорт "Барахас" був закритий разом із низкою доріг, а всі поїзди до Мадрида та з нього скасовані.

Снігопад у Мадриді називають найгіршим за останні пів століття. Очікується, що в найближчі дні температура повітря опуститься в Мадриді до -10 градусів за Цельсієм - рідкісне явище для іспанської столиці.

20 провінцій Іспанії все ще перебувають у стані підвищеної готовності через снігопади.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес закликав людей залишатися вдома та виконувати вказівки екстрених служб.

Нагадаємо, що шторм "Белла" залишив без світла тисячі людей у Франції та Британії

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10 01 2021 14:16
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