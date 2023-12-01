Шторм завдав великої шкоди обороні Керченського мосту – OSINT
Підтверджуючі знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson в X (Twitter).
"Досить значні пошкодження захисних споруд. Три баржі повністю затоплені. Одна частково затоплена. Дві баржі повністю змило водою. Одна баржа на плаву, вона ні до чого не прикріплена", – йдеться у дописі.
В низці міст тимчасово окупованого Криму цими вихідними було запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Через сильний шторм були перекриті траси, затоплені набережні, повалені дерева, є загиблі. Внаслідок негоди близько залишалися без світла 200 тисяч абонентів в Криму.
Негода дісталась і материкової частини. В Україні через негоду перекрили 14 трас і доріг.