Штраф АМКУ: "Імперіал Тобакко" програла апеляцію та йде до Верховного суду

Північний апеляційний госпсуд не задовольнив скаргу компаній "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та залишив у силі рішення суду першої інстанції про штраф у розмірі 460 млн грн за рішенням АМКУ. Компанії оскаржать рішення у Верховному суді.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу компанії.

"Імперіал Тобакко" не погоджується з таким результатом розгляду справи і вважає рішення суду наслідком значного та безперервного політичного тиску.

"Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" продовжать захищати свої права і оскаржать рішення апеляційного суду у Верховному суді. Крім того, компанії паралельно готуються до передачі справи до Міжнародного інвестиційного арбітражу, адже стає все більш зрозумілим, що в Україні іноземний інвестор не може розраховувати на справедливе судочинство", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на 4 виробників тютюнових виробів, зокрема і "Імперіал Тобакко" в Україні, штраф на загальну суму 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

"20 липня 2020 року Господарський суд міста Києва, куди компанії групи "Імперіал Тобако" звернулися з позовом проти АМКУ, відхилив претензії компаній і виніс рішення на користь АМКУ.

21 липня 2020 року компанія сплатила штраф у повному обсязі - 460 мільйонів гривень, щоб запобігти нарахуванню додаткової пені та уникнути подальшого безпричинного і безпрецедентного тиску на операційну діяльність компанії з боку АМКУ. Компанія не визнала своєї провини і подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції", - додали в "Імперіал Тобакко".

Нагадаємо, що раніше Philip Morris подав позов до України у міжнародний арбітраж