Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Штучний інтелект допоміг NASA знайти понад 300 екзопланет

Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети
За допомогою нейромережі ExoMiner науковці відкрили 301 екзопланету.
Штучний інтелект допоміг NASA знайти понад 300 екзопланет Фото: naked-science.ru
Про це повідомляє NASA.
 
ExoMiner – це нейромережа глибокого навчання, що використовує суперкомп'ютер NASA Pleiades та може розшукувати екзопланети. Вона доповнює дослідження, проведені людьми. Цього разу мережа вивчала дані, зібрані телескопом "Кеплер" під час його місії К2.
 
Штучний інтелект зміг визначити, що 301 виявлений телескопом "Кеплер" космічний об'єкт - це дійсно екзопланети.
 
Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2021 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.