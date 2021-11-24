ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗа допомогою нейромережі ExoMiner науковці відкрили 301 екзопланету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект допоміг NASA знайти понад 300 екзопланет
Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети
Фото: naked-science.ru
Про це повідомляє NASA.
ExoMiner – це нейромережа глибокого навчання, що використовує суперкомп'ютер NASA Pleiades та може розшукувати екзопланети. Вона доповнює дослідження, проведені людьми. Цього разу мережа вивчала дані, зібрані телескопом "Кеплер" під час його місії К2.
Штучний інтелект зміг визначити, що 301 виявлений телескопом "Кеплер" космічний об'єкт - це дійсно екзопланети.
Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети.
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24 11 2021 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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