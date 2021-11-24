Штучний інтелект допоміг NASA знайти понад 300 екзопланет

Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети

За допомогою нейромережі ExoMiner науковці відкрили 301 екзопланету.

ExoMiner – це нейромережа глибокого навчання, що використовує суперкомп'ютер NASA Pleiades та може розшукувати екзопланети. Вона доповнює дослідження, проведені людьми. Цього разу мережа вивчала дані, зібрані телескопом "Кеплер" під час його місії К2.

Штучний інтелект зміг визначити, що 301 виявлений телескопом "Кеплер" космічний об'єкт - це дійсно екзопланети.

Науковці стверджують, що штучний інтелект ExoMiner точніший та послідовніший у виключенні хибних спрацьовувань, а також краще виявляє справжні планети.