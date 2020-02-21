Штучний інтелект допоміг знайти новий потужний антибіотик - ЗМІ
Про це повідомляє Sky News,передає УКРІНФОРМ.
“Науковці використали штучний інтелект для розробки нового типу антибіотика, який може “вбити” стійкі до ліків бактерії”, - йдеться у повідомленні.
Як заявили у команді дослідників Массачусетського технологічного інституту, штучний інтелект, який здатен за кілька днів проаналізувати понад 100 мільйонів хімічних речовин, допоміг виявити нову потужну речовину-антибіотик. За даними дослідників, 30-денний експеримент на мишах продемонстрував відсутність ефекту резистентності до нової речовини у бактерій, які є стійкими до нині відомих медичних препаратів.
За словами професора Джеймса Коллінса, використання штучного інтелекту може допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати на розробку антибіотиків у майбутньому, що має призвести до здешевлення препаратів в аптеках.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею