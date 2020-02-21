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Штучний інтелект допоміг знайти новий потужний антибіотик - ЗМІ

“Науковці використали штучний інтелект для розробки нового типу антибіотика, який може “вбити” стійкі до ліків бактерії”
Вчені Массачусетського технологічного інституту заявили про відкриття за допомогою штучного інтелекту нового антибіотика, який може нейтралізувати бактерії, стійкі до нині відомих препаратів.
Штучний інтелект допоміг знайти новий потужний антибіотик - ЗМІ

Про це повідомляє Sky News,передає УКРІНФОРМ.

“Науковці використали штучний інтелект для розробки нового типу антибіотика, який може “вбити” стійкі до ліків бактерії”, - йдеться у повідомленні.

Як заявили у команді дослідників Массачусетського технологічного інституту, штучний інтелект, який здатен за кілька днів проаналізувати понад 100 мільйонів хімічних речовин, допоміг виявити нову потужну речовину-антибіотик. За даними дослідників, 30-денний експеримент на мишах продемонстрував відсутність ефекту резистентності до нової речовини у бактерій, які є стійкими до нині відомих медичних препаратів.

За словами професора Джеймса Коллінса, використання штучного інтелекту може допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати на розробку антибіотиків у майбутньому, що має призвести до здешевлення препаратів в аптеках.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.

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21 02 2020 15:20
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