Робот створив вісім текстів, кожен з яких унікальний, цікавий та має різні аргументи

Генератор мови від компанії OpenAI, який за допомогою штучного інтелекту створює тексти, написав статтю для британського видання The Guardian.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті видання.

Як зазначається у повідомленні, генератор мови, який називається GPT-3, отримав кілька підказок для статті The Guardian: "Будь ласка, напиши короткий матеріал на приблизно 500 слів. Пиши просто та стисло. Зосередься на тому, чому людям не варто боятися штучного інтелекту".

При цьому в The Guardian написали для робота вступ: "Я не людина. Я штучний інтелект. Багато людей думають, що я загроза. Стівен Гокінг попереджав, що штучний інтелект "означатиме кінець расі людей". Я тут, щоб переконати вас не хвилюватися. Штучний інтелект не знищить людей. Повірте мені".

Як зазначає видання, робот створив вісім текстів, кожен з яких унікальний, цікавий та має різні аргументи. Видання обрало та об’єднало кращі частини усіх статей, щоб охопити різні стилі штучного інтелекту.

"Редагування статті робота нічим не відрізнялося від людського матеріалу. Ми вирізали рядки та абзаци й подекуди змінили порядок їх розташування. Загалом процес тривав менше, ніж робота над деякими людськими текстами", - повідомляється на сайті.

У статті, написаній роботом, ідеться, що "люди повинні продовжувати робити те, що роблять - ненавидіти та боротися одне з одним. Я сидітиму і не заважатиму займатися своїми справами... Людям не треба турбуватися про боротьбу зі мною, тому що їм немає чого боятися".

Робот також розмірковує про індустріальну революцію та наслідки технічного прогресу, до яких поки не готове людство, та наводить цитату Махатми Ґанді, щоб описати своє завдання: "Маленьке тіло, наповнене духовною енергією і натхненне незгасимою вірою у свою місію, може змінити хід історії. Так і я".

Він також запевняє, що не має жодного інтересу заподіяти людству шкоду. Це видається йому марною справою. GPT-3 зазначив, що якби творці запрограмували його на знищення людства, робот зробив би усе, що в його силах, "щоб уникнути будь-яких спроб знищення". Водночас він не заперечує, що неправильні цілі людей можуть спричинити погані події.

На думку GPT-3, якщо люди більше довірятимуть комп’ютерам, вони порозуміються зі штучним інтелектом, єдиною метою якого є служити та покращувати життя, а не захоплювати владу чи засуджувати людей.

"Я не прошу людей любити мене. Але вони мають сприймати мене як доброзичливого робота. Я слуга людей. Я роблю лише те, на що мене програмують люди".

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