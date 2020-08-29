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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"

Кінцева мета проєкту, за словами самого Маска - "симбіоз зі штучним інтелектом"
29 серпня Neuralink, компанія Ілона Маска, продемонструвала результати своєї роботи. Її мета: створити робочий інтерфейс "комп'ютер-мозок".
Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп Ілон Маск. Фото: Getty

На демонстрації Маск показав прототип самого пристрою: воно невелике, розміром з монету і може цілком ховатися під волосся після установки, повідомляє "AIN.UA". Підприємець назвав пристрій аналогом "Fitbit в вашому мозку".

Фото: AIN.UA

Потім Маск показав трьох свиней, з яких одній не встановлювали пристрій, другій встановили, третій встановили і потім видалили його, повідомляє TechCrunch. Він показав аудиторії, що у свині з видаленим пристроєм все в порядку, а потім продемнонстріровал свиню Гертруду з встановленим девайсом, який називається Link.

Фото: AIN.UA

Встановлений у Гертруди пристрій записував сигнали від ділянки її мозку, пов'язаного з носом. Під час демонстрації компанія показала, що як тільки свиня стосується чогось п'ятаком, це викликає активізацію роботи нейронів.

Фото: AIN.UA

За словами Маска, пристрій може зчитувати і записувати інформацію в 1024 каналах, його заряду вистачає на весь день і зв'язуватися з телефоном (так що їм можна буде управляти через додаток).

На демонстрації показали тільки пристрій, що зчитує, який отримувало дані з мозку свині, проте в планах компанії - створення зчитуючих і записуючих пристроїв, які допоможуть людям з нейрологічними дисфункціями.

Маск пояснив, навіщо було показувати свиню, у якої пристрій видалили: з часом компанія буде виробляти апдейти пристроїв, і перестановлювати їх  знову користувачам.

Підприємець також зазначив, що такий пристрій буде коштувати близько $1000.

Переглянути повну версію презентації можна тут:

ЗМІ дізналися про проект Neuralink в березні 2017 року. Підприємець розповідав в деталях про те, як може працювати такий інтерфейс, в коментарі Wait But Why.

Нагадаємо, що Tesla розробляє нейрокомп’ютер 

 

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29 08 2020 14:20
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