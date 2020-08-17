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Tesla розробляє нейрокомп’ютер - Маск

Він також закликав усіх охочих приєднатися до його команд, які займаються дослідженням штучного інтелекту або виробництвом комп’ютерних чипів
Компанія Tesla працює над розробкою тренувального нейрокомп’ютера під назвою Dojo.
Tesla розробляє нейрокомп’ютер - Маск Фото: gettyimages.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомив засновник і гендиректор компанії Ілон Маск у Твіттер.

"Tesla розробляє тренувальний нейрокомп’ютер Dojo для обробки справді величезної кількості відеоданих", - написав він.

Маск додав, що нейрокомп’ютер буде дуже потужним.

Він також закликав усіх охочих приєднатися до його команд, які займаються дослідженням штучного інтелекту або виробництвом комп’ютерних чипів.

У липні голова компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск заявив, що 28 серпня оголосить нові подробиці щодо технології Neuralink.

Як відомо, нейротехнологічна компанія Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі. Її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.

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17 08 2020 17:09
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