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Штучний інтелект нарахував понад 100 симптомів коронавірусу

Чимало симптоми пов'язані з мозком і нервовою системою
Японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK за допомогою штучного інтелекту знайшла 116 симптомів коронавірусу (COVID-19).
Штучний інтелект нарахував понад 100 симптомів коронавірусу Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Наголошується, що NHK за допомогою штучного інтелекту проаналізувала близько 200 тис. наукових статей про коронавірус, опублікованих по всьому світу англійською мовою. В результаті з'ясувалося, що в цих матеріалах повідомляється щонайменше про 116 симптомів.

До переліку симптомів, враховуючи лихоманку і пневмонію, входять втрата смаку, сухість очей, кропив'янка.

Чимало симптоми пов'язані з мозком і нервовою системою - в їх числі запаморочення, втрата пам'яті і галюцинації. Подібних симптомів налічується більше 30.

Одна з британських груп дослідників, проаналізувавши знімки мозку тяжкохворих пацієнтів, виявила запалення в районі стовбурової області мозку, що відповідає за сон і дихання.

Раніше стало відомо, що японські компанії планують провести тестування кейса, в якому вбудований штучний інтелект для надання допомоги людям з порушенням зору.

Нагадаємо, що раніше для полегшення дихання під маскою розробили спеціальний пристрій

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09 11 2020 11:54
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