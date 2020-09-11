Штучний інтелект нарахував понад 100 симптомів коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Наголошується, що NHK за допомогою штучного інтелекту проаналізувала близько 200 тис. наукових статей про коронавірус, опублікованих по всьому світу англійською мовою. В результаті з'ясувалося, що в цих матеріалах повідомляється щонайменше про 116 симптомів.
До переліку симптомів, враховуючи лихоманку і пневмонію, входять втрата смаку, сухість очей, кропив'янка.
Чимало симптоми пов'язані з мозком і нервовою системою - в їх числі запаморочення, втрата пам'яті і галюцинації. Подібних симптомів налічується більше 30.
Одна з британських груп дослідників, проаналізувавши знімки мозку тяжкохворих пацієнтів, виявила запалення в районі стовбурової області мозку, що відповідає за сон і дихання.
Раніше стало відомо, що японські компанії планують провести тестування кейса, в якому вбудований штучний інтелект для надання допомоги людям з порушенням зору.
Нагадаємо, що раніше для полегшення дихання під маскою розробили спеціальний пристрій
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