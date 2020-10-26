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Для полегшення дихання під маскою розробили спеціальний пристрій

Вартість одного пристрої становить 10 євро
Двоє винахідників зі швейцарського Федерального інституту технологій у Лозанні розробили спеціальний аератор, який дозволить людям легше дихати під час носіння масок.
Для полегшення дихання під маскою розробили спеціальний пристрій Щиток для лиця

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Вартість одного пристрої становить 10 євро, а його перші поставки заплановані на листопад цього року.

Зазначається, що сам аератор, виготовлений з м'якого матеріалу, розміщується на підборідді під маскою.

За словами винахідників Матіаса Ваноні й Раймонда Мореля, пристрій «полегшує дихання, прибирає CO2 та усуває запотівання окулярів».

Аератор можна носити як під хірургічною маскою, так і під маскою з тканини.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19. При цьому 31 905 019 осіб одужало, 1 159 093 пацієнти померли.

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26 10 2020 14:12
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