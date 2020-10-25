Японські вчені виявили, що вік не впливає шанс заразитися COVID-19

Це помітили проаналізувавши дані з країн з найбільшими "піковими" показниками епідемії.

Про це пише Naked Science, зазначає "Громадське".

Для свого дослідження науковці з Університету Хоккайдо, Університету Хіросіми і Юкіхіко Накаті та Університету Аояма Гакуін взяли дані з трьох країн - Італії, Іспанії та Японії. Ці держави звітували про найбільші показники захворювань та мали найбільш повні та репрезентативні дані у відкритих джерелах.

Вчені створили моделі сприйнятливості до інфекції в залежності від віку, де перевіряли можливі "сценарії захворювань" через симуляції.

У першому варіанті симуляції вік впливав на сприйнятливість до вірусу, але не відбивався на тяжкості хвороби і смертності. А в другому навпаки - не позначався на ймовірності захворіти, але впливав на перебіг хвороби та шанс загинути. Найбільш близькими до реальних виявились результати саме другої симуляції.

Таким чином вчені зробили висновок, що діти, підлітки, дорослі та літні люди при схожих умовах мають ідентичні шанси заразитися. Якщо відмінності і є, то вони незначні.

Нагадаємо, що діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19