ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФінські науковці розробили на основі штучного інтелекту модель, яка відображає рух людських очей і пальців під час написання тексту на сенсорному екрані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект навчили набирати тексти на сенсорному екрані
Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір
Фото: з вільного доступу
Створена дослідниками з Фінського центру штучного інтелекту (FCAI) та Університету Аалто модель може імітувати, як людина вводить тексти на сенсорній клавіатурі будь-якого дизайну, повідомляє ScienceDaily.
Зазначається, що вона так само робить помилки, виявляє їх - хоча й не завжди відразу - і виправляє.
Модель також показує, як люди пристосовуються до нової системи автоматичної корекції або дизайну клавіатури.
"Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір", - заявив один з розробників Юссі Йокінен.
Нагадаємо, що дослідники з Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж.
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