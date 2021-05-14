Штучний інтелект навчили набирати тексти на сенсорному екрані Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір

Фінські науковці розробили на основі штучного інтелекту модель, яка відображає рух людських очей і пальців під час написання тексту на сенсорному екрані.

Фото: з вільного доступу

Створена дослідниками з Фінського центру штучного інтелекту (FCAI) та Університету Аалто модель може імітувати, як людина вводить тексти на сенсорній клавіатурі будь-якого дизайну, повідомляє ScienceDaily. Зазначається, що вона так само робить помилки, виявляє їх - хоча й не завжди відразу - і виправляє. Модель також показує, як люди пристосовуються до нової системи автоматичної корекції або дизайну клавіатури. "Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір", - заявив один з розробників Юссі Йокінен. Нагадаємо, що дослідники з Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію