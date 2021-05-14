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Штучний інтелект навчили набирати тексти на сенсорному екрані

Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір
Фінські науковці розробили на основі штучного інтелекту модель, яка відображає рух людських очей і пальців під час написання тексту на сенсорному екрані.
Штучний інтелект навчили набирати тексти на сенсорному екрані Фото: з вільного доступу
Створена дослідниками з Фінського центру штучного інтелекту (FCAI) та Університету Аалто модель може імітувати, як людина вводить тексти на сенсорній клавіатурі будь-якого дизайну, повідомляє ScienceDaily.
 
Зазначається, що вона так само робить помилки, виявляє їх - хоча й не завжди відразу - і виправляє.
 
Модель також показує, як люди пристосовуються до нової системи автоматичної корекції або дизайну клавіатури.
 
"Тепер, коли у нас є реалістична симуляція того, як люди друкують на сенсорних екранах, має бути набагато простіше оптимізувати дизайн клавіатури для кращого набору тексту, що означає менше помилок і швидший набір", - заявив один з розробників Юссі Йокінен.
 
Нагадаємо, що дослідники з Університету центральної Флориди у США розробили систему штучного інтелекту, що визначає сарказм у текстах із соцмереж.
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14 05 2021 10:16
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