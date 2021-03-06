Штучний інтелект навчили передбачати трафік на дорогах

Для того, щоб оптимізувати та керувати трафіком, ми повинні мати можливість передбачити його. Якщо ми не можемо виміряти трафік, буде дуже важко оптимізувати його. Попит зростає, і вирішенням цього питання є технологія, яка допоможе містам залишатися придатними для життя та екологічними

Австралійський стартап PeakHour Urban Technologies, разом із Департаментом транспорту штату Вікторія, розробили систему на основі штучного інтелекту, яка здатна передбачати до 3 годин наперед рівень трафіку на дорогах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Australian Computer Society.

Попри те, що система розроблялася й проходила тестування у місті Мельбурн, її можна імплементувати у будь-якому іншому місті.

Зазначається, що сама система також може синхронізувати сигнали світлофорів для зменшення заторів на дорогах.

"Для того, щоб оптимізувати та керувати трафіком, ми повинні мати можливість передбачити його. Якщо ми не можемо виміряти трафік, буде дуже важко оптимізувати його. Попит зростає, і вирішенням цього питання є технологія, яка допоможе містам залишатися придатними для життя та екологічними", - заявив гендиректор PeakHour Urban Technologies Омід Еджтемай.

За даними урядового дорадчого органу Infrastructure Australia, затори на дорогах коштували громадянам Австралії у 2016 році 19 млрд дол. Очікується, що ця сума збільшиться до 39,8 млрд у 2031 році, якщо не буде запроваджена краща стратегія управління дорожнім рухом.