Штучний інтелект "навчить" акторів розмовляти мовами дубляжу

Перші фільми, що використовують цей інструмент, з’являться у показі приблизно через рік

Американський стартап Flawless AI розробив інструмент на основі штучного інтелекту, який покращує синхронізацію губ акторів під час дубляжу іноземною мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of America.

Інструмент на основі штучного інтелекту досліджує міміку та артикуляцію акторів та покращує синхронізацію рухів їхніх губ з артикуляцією, притаманною іноземній мові, якою дублюється фільм.

Передбачається, що в результаті використання такого інструменту актори «вільно розмовлятимуть» мовами дубляжу.

Стартап Flawless AI нині вже працює з продюсерами та кіностудіями, щоб використовувати цю технологію після завершення зйомок.

Очікується, що перші фільми, що використовують цей інструмент, з’являться у показі приблизно через рік.

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