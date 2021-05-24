ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканський стартап Flawless AI розробив інструмент на основі штучного інтелекту, який покращує синхронізацію губ акторів під час дубляжу іноземною мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект "навчить" акторів розмовляти мовами дубляжу
Перші фільми, що використовують цей інструмент, з’являться у показі приблизно через рік
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of America.
Інструмент на основі штучного інтелекту досліджує міміку та артикуляцію акторів та покращує синхронізацію рухів їхніх губ з артикуляцією, притаманною іноземній мові, якою дублюється фільм.
Передбачається, що в результаті використання такого інструменту актори «вільно розмовлятимуть» мовами дубляжу.
Стартап Flawless AI нині вже працює з продюсерами та кіностудіями, щоб використовувати цю технологію після завершення зйомок.
Очікується, що перші фільми, що використовують цей інструмент, з’являться у показі приблизно через рік.
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24 05 2021 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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