Штучний інтелект навчили виявляти глаукому на ранніх стадіях

За словами вчених, метод працює з точністю в 97%

Учені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) у співпраці з медиками госпіталю Тан Ток Сенг розробили алгоритм на основі штучного інтелекту для виявлення глаукоми на ранніх стадіях.

Глаукома — група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску.

За словами вчених, метод працює з точністю в 97%.

Зазначається, що у методі використовуються алгоритми, що дозволяють відрізнити зорові нерви з глаукомою від здорових, шляхом аналізу стереофонічних зображень очного дна. Зняті з різних кутів 2D-знімки сітківки об'єднуються в тривимірне зображення.

Глаукому часто називають "тихим викрадачем зору", оскільки вона зазвичай протікає безсимптомно до останніх стадій. Це основна причина незворотної сліпоти, яка, як очікується, вплине на 111,8 мільйона людей у всьому світі до 2040 року в порівнянні з 76 мільйонами у 2020 році.

Вчені переконані, що цей метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів.

Як повідомляв, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям масаж традиційної китайської медицини.