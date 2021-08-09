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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Штучний інтелект навчили виявляти глаукому на ранніх стадіях

За словами вчених, метод працює з точністю в 97%
Учені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) у співпраці з медиками госпіталю Тан Ток Сенг розробили алгоритм на основі штучного інтелекту для виявлення глаукоми на ранніх стадіях.
Штучний інтелект навчили виявляти глаукому на ранніх стадіях Фото: News-Medical
Про це повідомляє News-Medical.
 
Глаукома — група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску.
 
За словами вчених, метод працює з точністю в 97%.
 
Зазначається, що у методі використовуються алгоритми, що дозволяють відрізнити зорові нерви з глаукомою від здорових, шляхом аналізу стереофонічних зображень очного дна. Зняті з різних кутів 2D-знімки сітківки об'єднуються в тривимірне зображення.
 
Глаукому часто називають "тихим викрадачем зору", оскільки вона зазвичай протікає безсимптомно до останніх стадій. Це основна причина незворотної сліпоти, яка, як очікується, вплине на 111,8 мільйона людей у всьому світі до 2040 року в порівнянні з 76 мільйонами у 2020 році.
 
Вчені переконані, що цей метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів.
 
Як повідомляв, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям масаж традиційної китайської медицини.
 
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08 09 2021 14:32
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