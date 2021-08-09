ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУчені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) у співпраці з медиками госпіталю Тан Ток Сенг розробили алгоритм на основі штучного інтелекту для виявлення глаукоми на ранніх стадіях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект навчили виявляти глаукому на ранніх стадіях
За словами вчених, метод працює з точністю в 97%
Фото: News-Medical
Про це повідомляє News-Medical.
Глаукома — група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску.
За словами вчених, метод працює з точністю в 97%.
Зазначається, що у методі використовуються алгоритми, що дозволяють відрізнити зорові нерви з глаукомою від здорових, шляхом аналізу стереофонічних зображень очного дна. Зняті з різних кутів 2D-знімки сітківки об'єднуються в тривимірне зображення.
Глаукому часто називають "тихим викрадачем зору", оскільки вона зазвичай протікає безсимптомно до останніх стадій. Це основна причина незворотної сліпоти, яка, як очікується, вплине на 111,8 мільйона людей у всьому світі до 2040 року в порівнянні з 76 мільйонами у 2020 році.
Вчені переконані, що цей метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів.
Як повідомляв, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям масаж традиційної китайської медицини.
Читайте також: Штучний інтелект зможе передбачати розвиток діабету
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2021 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19
- ФОТО Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору
- ФОТО Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів