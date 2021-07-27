Штучний інтелект зможе передбачати розвиток діабету

Ми знаємо, що діабету можна запобігти або відкласти. Ми знаємо, що є ефективні способи запобігти появі хронічного захворювання. Це дослідження пропонує спосіб почати думати про те, як визначити, хто має ризик діабету 2 типу, а потім почати реалізацію стратегій для запобігання появі цієї хвороби

Канадські вчені виявили, що штучний інтелект можна використовувати для прогнозування тому, кому загрожує розвиток діабету 2 типу: ця інформація буде використана для поліпшення життя мільйонів пацієнтів.

Про це повідомляє Medical Express.

Дослідники з Університету Торонто використовували модель машинного навчання для аналізу даних про стан здоров’я, зібраних у період з 2006 по 2016 рік, у 2,1 мільйона людей, що проживають в Онтаріо.

Вони змогли використати модель для точного прогнозування кількості людей, у яких розвинеться діабет 2 типу протягом п’ятирічного періоду. Модель машинного навчання також змогла проаналізувати різні фактори, які впливали на те, чи є у людей високий або низький ризик розвитку захворювання.

"Ми знаємо, що виявлення людей, яким загрожує розвиток діабету 2 типу, є дійсно важливим, оскільки є речі, які ми можемо зробити, щоб запобігти появі захворювання. Ця модель машинного навчання може допомогти вирішити одну з найбільших проблем хронічних захворювань у північноамериканському суспільстві. Продемонстрована перевага раннього втручання, коли люди перебувають перед загрозою діабету 2 типу", - заявила старший автор дослідження Лаура Розелла, доцент факультету Темерті Університету Торонто. медицини та Школи громадського здоров'я в Далла-Лані.

Застосування моделі машинного навчання є важливим, каже Розелла, оскільки воно показує, як регулярно зібрані дані можна використовувати для більш ефективного вирішення складних проблем зі здоров’ям.

Профілактика діабету 2 типу означає розгляд більших структурних факторів, таких як продовольча безпека та доступ до лікарів первинної ланки.

"Ми знаємо, що діабету можна запобігти або відкласти. Ми знаємо, що є ефективні способи запобігти появі хронічного захворювання. Це дослідження пропонує спосіб почати думати про те, як визначити, хто має ризик діабету 2 типу, а потім почати реалізацію стратегій для запобігання появі цієї хвороби", - наголосила науковиця.