ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНейромережа спробувала охопити якомога більші масштаби існування всесвіту та продемонструвати, яким вона "уявляє" народження та розвиток життяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект відтворив світову історію - відео
Нейромережа намалювала розвиток світу і те, яким буде його кінець.
Відео було опубліковано на YouTube-каналі Neural Synesthesia.
Так, штучний інтелект спробував охопити якомога більші масштаби існування всесвіту та продемонструвати, яким він "уявляє" народження та розвиток життя.
У ролику можна побачити процес зародження всесвіту, розвиток життя на Землі та прожиті історичні епохи на планеті: динозаври, падіння метеорита, мавпи, перші люди та їхній побут, стародавній Єгипет, Середньовічна Європа та сьогодення.
Крім того, Synesthesia спробувала відтворити те, яке майбутнє чекає на людство і яким буде закінчення життя на Землі. На думку штучного інтелекту, люди й надалі розвиватимуть технології, а міста на Землі забудовуватимуть висотками. Крім того, на планеті з'являться літаючі машини. У пізньому майбутньому нейромережа прогнозує, що людина та штучний інтелект можуть стати одним цілим.
Раніше iPress повідомляв, що британська компанія DeepMind Technologies Limited завдяки штучному інтелекту розшифрувала структуру понад 200 мільйонів білків, які донині відомі науці.
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