Штучний інтелект відтворив світову історію - відео

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Neural Synesthesia.

Так, штучний інтелект спробував охопити якомога більші масштаби існування всесвіту та продемонструвати, яким він "уявляє" народження та розвиток життя.

У ролику можна побачити процес зародження всесвіту, розвиток життя на Землі та прожиті історичні епохи на планеті: динозаври, падіння метеорита, мавпи, перші люди та їхній побут, стародавній Єгипет, Середньовічна Європа та сьогодення.

Крім того, Synesthesia спробувала відтворити те, яке майбутнє чекає на людство і яким буде закінчення життя на Землі. На думку штучного інтелекту, люди й надалі розвиватимуть технології, а міста на Землі забудовуватимуть висотками. Крім того, на планеті з'являться літаючі машини. У пізньому майбутньому нейромережа прогнозує, що людина та штучний інтелект можуть стати одним цілим.