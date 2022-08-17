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Штучний інтелект відтворив світову історію - відео

Нейромережа спробувала охопити якомога більші масштаби існування всесвіту та продемонструвати, яким вона "уявляє" народження та розвиток життя
Штучний інтелект відтворив світову історію - відео

Нейромережа намалювала розвиток світу і те, яким буде його кінець.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Neural Synesthesia.
 
 
Так, штучний інтелект спробував охопити якомога більші масштаби існування всесвіту та продемонструвати, яким він "уявляє" народження та розвиток життя.
 

У ролику можна побачити процес зародження всесвіту, розвиток життя на Землі та прожиті історичні епохи на планеті: динозаври, падіння метеорита, мавпи, перші люди та їхній побут, стародавній Єгипет, Середньовічна Європа та сьогодення.

Крім того, Synesthesia спробувала відтворити те, яке майбутнє чекає на людство і яким буде закінчення життя на Землі. На думку штучного інтелекту, люди й надалі розвиватимуть технології, а міста на Землі забудовуватимуть висотками. Крім того, на планеті з'являться літаючі машини. У пізньому майбутньому нейромережа прогнозує, що людина та штучний інтелект можуть стати одним цілим.

 
 
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17 08 2022 13:34
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