ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБританська компанія DeepMind Technologies Limited завдяки штучному інтелекту розшифрувала структуру понад 200 мільйонів білків, які донині відомі науці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект розшифрував структуру майже всіх відомих науці білків
Фото: DeepMind
Про це повідомляє The New York Times.
У DeepMind нині сподіваються прискорити дослідження більш незрозумілих організмів і започаткувати нову галузь під назвою метапротеоміка (ідентифікація білків).
"Тепер вчені можуть досліджувати всю цю базу даних і шукати закономірності — кореляції між видами та еволюційними моделями, які могли бути неочевидними досі", — сказав виконавчий директор DeepMind Деміс Хассабіс.
Зазначається, що білки спочатку виглядають як ланцюги хімічних сполук, а потім згортаються в тривимірні форми, які визначають, як ці молекули зв’язуються з іншими.
Якщо вчені зможуть точно визначити структуру певного білка, вони зможуть розшифрувати, як він працює.
Ці знання часто є важливою частиною у боротьбі з різними хворобами. Наприклад, бактерії протистоять антибіотикам, вичавлюючи певні білки. Якщо вчені зможуть зрозуміти, як працюють ці білки, вони зможуть протистояти стійкості до антибіотиків.
Раніше визначення структури білка вимагало масштабних експериментів із застосуванням рентгенівських променів, мікроскопів та інших інструментів, що знаходяться на столі в лабораторії.
Як повідомлялося, на початку лютого цього року британська компанія DeepMind Technologies Limited заявила про створення системи на основі штучного інтелекту AlphaCode.
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29 07 2022 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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