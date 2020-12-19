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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Штучний інтелект вперше допоміг пілоту США під час "ракетного удару"

Сам політ військового літака U-2 Dragon Lady був здійснений ще 15 грудня
Алгоритм на основі штучного інтелекту вперше допоміг пілоту військового літака Повітряних сил США під час польоту.
Штучний інтелект вперше допоміг пілоту США під час "ракетного удару" Фото: Укрінформ

.Алгоритм під назвою ARTUµ здійснив роль помічника пілота, який впродовж звичайного польоту виконує людина, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

Сам політ військового літака U-2 Dragon Lady був здійснений ще 15 грудня.

Фото: Укрінформ

"Встановлення штучного інтелекту керувати військовою системою США вперше відкрило нові можливості в об’єднанні людей та машин на основі алгоритму. Якщо не реалізувати весь потенціал штучного інтелекту, то це означитиме, що ми поступатимемося нашим супротивникам", - додав він.

Зазначається, що під час цього польоту ARTUµ відповідав за роботу датчиків та тактичну навігацію, тоді як пілот керував літаком та координував роботу датчиків зі штучним інтелектом. Разом вони здійснили розвідувальну місію під час імітованого ракетного удару. Першочерговою відповідальністю ARTUµ був пошук ворожих пускових установок, у той час як сам пілот був на сторожі ворожих літаків.

Нагадаємо, що штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу

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19 12 2020 14:00
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