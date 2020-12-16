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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу

Сервіс поки на стадії тестування, але вже доступний для всіх бажаючих за 20 доларів за хвилину перекладу
Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу та пропонує технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів.
Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу Фото: Papercup

Як передає Укрінформ, про це пише techcrunch.

"Більша частина світового відео- та аудіоконтенту прив'язана до однієї мови. Сюди входять мільярди годин відео на YouTube, мільйони епізодів подкастів, десятки тисяч навчальних курсів на Skillshare і Coursera і тисячі годин контенту на Netflix. Практично кожен власник контенту намагається вийти на міжнародний рівень, але на даний момент не існує простого і економічного способу перекладу контенту, крім субтитрів", - цитує генерального директора Papercup Джессі Шемена 24 Техно.

Синтетично згенерований переклад не відразу повертається до клієнта. Спочатку його перевіряє команда носіїв мови, також підключена до платформи, щоб переконатися в якості результату. Таким чином якість перекладу контролюється самою компанією і дозволяє збирати дані для покращення алгоритму.

Сервіс поки на стадії тестування, але вже доступний для всіх бажаючих за 20 доларів за хвилину перекладу.

Щоб скористатись послугою, необхідно завантажити своє відео чи аудіо в систему і обрати бажану мову. Далі команда Papercup перевірить якість звуку і запустить алгоритми, які швидко перекладуть аудіодоріжку.

Стартап Papercup вже співпрацює з приватними клієнтами і декількома великими компаніями. Серед них є Sky News і Discovery, а також популярний YouTube-канал DIY Creators. За підрахунками стартапу, за останні 12 місяців більше 80 мільйонів людей подивилися відеоролики, перекладені за допомогою їхньої системи.

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16 12 2020 11:52
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