Дослідницю штучного інтелекту звільнили з Google після звинувачення компанії в упередженості. Що там стал

Дослідниця Тімніт Гебру, яка була технічним керівником команди з етичного використання штучного інтелекту в Google, заявила, що її звільнили з компанії після того, як вона заявила про упередженість Google під час роботи над нейромережею.

Гебру повідомила про своє звільнення 3 грудня у Twitter, повідомляє "Громадське".

Тімніт Гебру

Фото: TED

За словами дослідниці, її звільнили після того, як вона написала лист колегам, які також працюють над штучним інтелектом. Лист вперше опублікував ресурс Platformer. У ньому йдеться про суперечку щодо наукової роботи Гебру про ШІ.

У листі науковиця стверджує, що коли вона готувалася піти у відпустку, її викликали на нараду щодо наукової роботи. Її попросили відкликати роботу, але не надали пояснень, чому вона це має зробити.

Також Гебру поділилася своїм розчаруванням програмами різноманітності Google. Вона пише, що у керівництва немає стимулу змінюватися, зокрема брати на роботу більше жінок та представників нацменшин.

Усе почалося раніше

У листопаді вчена вже також заявляла, що Google просить прибрати її ім'я з роботи про етичну складову штучного інтелекту. У документі стверджується, що Google та інші технологічні компанії можуть працювати краще над тим, щоб штучний інтелект "не закріплював історичні гендерні упередження та не використовував образливих висловлювань".

Тож після листа колегам Гебру надіслала лист керівництву з умовами, за яких вона прибере своє ім'я з наукової роботи. Якщо Google не погодиться на її умови, вона обіцяла "відпрацювати тут останні дні". За словами Гебру, керівництво відповіло їй так:

"Ми поважаємо ваше рішення піти з Google. Ми приймаємо вашу відставку".

Вони зазначили, що дослідниця має звільнитися якомога швидше, оскільки лист колегам свідчить "про поведінку, яка не відповідає очікування Google". Водночас Тімніт каже, що у відставку не подавала, а за неї все вирішили зверху.

Реакція колег

Понад 1200 співробітників Google та 1500 науковців підтримали Гебру та підписали лист із незгодою звільнення дослідниці.

"Звільнення - це помста Гебру, яка може передвіщати небезпеку людям, зокрема темношкірим, які працюють над етичними принципами штучного інтелекту в Google", - йдеться у листі.

Колеги Гебру також писали у Twitter про те, який значний внесок вона зробила у роботу над штучним інтелектом та управління командою.

Реакція Google

Керівник усього підрозділу з розробки ШІ Джефф Дін у листі пояснив колегам, що наукова робота Тімніт Гебру не відповідає вимогам компанії. За його словами, Гебру подала статтю за день до кінцевого терміну, тому в експертів не було часу її проаналізувати.

Дін стверджує, що Тімніт подала у відставку, адже у листі "вказувала, що покине компанію, якщо Google не виконає її вимог". Він також закликав колег не полишати розробку штучного інтелекту.

"Ми всі поділяємо зусилля Тімніт зробити штучний інтелект інклюзивним та справедливим. Куди б вона не пішла після Google, вона чудово працюватиме. Я з нетерпінням очікуватиму на її публікації", - підсумував Джефф Дін.

Що не так зі штучним інтелектом?

Штучний інтелект навчають на наявних даних, які мають присутні у суспільстві расові та гендерні стереотипи. Штучний інтелект, наприклад, краще розрізняє обличчя білих людей, а обличчя азійців чи афроамериканців - гірше.

Штучний інтелект тренують переважно білі науковці на базі фото білих людей. Критики такого підходу заявляють, що до розробки ШІ потрібно залучати різних людей, щоб забезпечити різнобічний розвиток технології та не закріпляти ще сильніше і так наявні стереотипи.

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