Україна та штучний інтелект у війні з росією: аналіз публікацій світових ЗМІ

Усі світові ЗМІ вважають використання ШІ у військових цілих надзвичайно важливим.

Україна все частіше використовує штучний інтелект у боротьбі з росією. Тому світові ЗМІ вирішили розповісти про застосування цієї технології у різних сферах.

Один зі способів застосування ШІ полягає у вдосконаленні бойових систем, зокрема безпілотників. Британська газета The Telegraph зазначає, що Україна розробляє ударні безпілотники зі штучним інтелектом за підтримки Заходу.

Телеканал CNN повідомляє, що українські безпілотники зі штучним інтелектом підірвали енергетичну галузь росії, зокрема мова йде про атаки України на російські НПЗ. Безпілотники були оснащені базовою формою штучного інтелекту, щоб допомогло їм орієнтуватися в просторі та уникати перешкод.

Дрони також були обладнані комп'ютерним терміналом із супутниковими даними й даними про місцевість. Повідомляється, що безпілотники летіли відповідно до плану польоту, а це дає змогу завдавати удару по цілях із точністю до метра. Така точність можлива завдяки сенсорам безпілотників. У них є так званий "машинний зір", який є різновидом ШІ.

Журнал The Economist пише, що Україна використовує безпілотники для боротьби з росією у різних сферах: від пошуку цілей до упіймання порушників санкцій. Полковник української армії, який бере участь у розробці озброєнь, каже, що виробники безпілотників зазвичай використовують ChatGPT для інженерних ідей, наприклад, для нових методів зниження вразливості до російських перешкод.

Ще одне застосування ШІ — ідентифікація цілей. Моделі ШІ опрацьовують велику кількість зображень та текстів, потім об'єднують це все разом, шукають підказки й можуть визначити ймовірне місце розташування системи озброєння противника.

Використання штучного інтелекту також є надзвичайно корисним у сфері контррозвідки. Воно допомагає українським розвідникам виявляти людей, які "схильні до зради". ШІ також може виконувати аналіз соціальних мереж. Це допомагає українським слідчим виявляти порушників санкцій проти росії.

Також The Economist зазначив про те, що існують й побоювання щодо використання ШІ. Захоплення деякими програмами для забезпечення безпеки за допомогою штучного інтелекту може відвернути увагу від ресурсів, які могли б бути ефективніше використані в інших місцях. Ще одним ризиком є надмірна віра в ШІ, і деякі моделі на ринку, безумовно, переоцінені.