Україна за підтримки Заходу розробляє ударний дрон на основі штучного інтелекту

Наведення на ціль відбуватиметься без участі оператора.

Україна розробляє безпілотники зі штучним інтелектом, які росії буде складніше збивати. Прагнення створити систему наведення на ціль на основі розпізнавання зображень, яка може автономно шукати й вражати цілі, підтримується більш ніж 200 мільйонами фунтів стерлінгів західного фінансування від очолюваної Великою Британією коаліції з розробки дронів. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, заявила, що ця система зробить ударні безпілотники менш вразливими до російських систем глушіння і дозволить пілотам керувати ними далі від лінії фронту.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Наші безпілотники мають бути більш ефективними й наводитися на ціль без участі оператора. Система має бути заснована на візуальній навігації", — повідомила Черногоренко.

П'яту частину коштів, зібраних через коаліцію з розробки безпілотників, очолювану Великою Британією і Латвією, Україна виділяє на виробництво бойових безпілотників наступного покоління. Британські оборонні джерела заперечують, що уряд відіграватиме якусь роль у виробництві автономних безпілотників разом з українськими інженерами.

Удосконалення та інновації перетворили як комерційні, так і саморобні БПЛА на смертоносну зброю у війні між Україною та росією. Українські війська все більше покладаються на ці пристрої, щоб компенсувати дефіцит звичайних озброєнь, що посилюється затримкою пакету допомоги від Сполучених Штатів на суму 60 мільярдів доларів. Зважаючи на нагальність ситуації, половина коштів, зібраних міжнародною коаліцією, йде на закупівлю доступних БПЛА в українських виробників.

"Ми розуміємо, що спільні підприємства — це досить довгий шлях, і це не швидкий шлях, але ми хочемо рухатися в цьому напрямку, щоб мати спільні підприємства, щоб довести, що ми швидкі й можемо виробляти технологічну зброю", — сказала Черногоренко.