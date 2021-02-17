Штучний інтелект "зчитуватиме" емоції учнів та спрогнозує їхні оцінки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Алгоритм 4 Little Trees спостерігатиме за виразом обличчя школярів, які під час пандемії вимушені навчатися вдома, й "зчитуватиме" їхні емоції, серед яких щастя, засмучення, злість, здивування та страх.
Він також відстежує, скільки часу витрачає кожен з учнів на те, щоб відповісти на запитання вчителя, зберігає їхні оцінки та історію виконання домашніх завдань; формує звіти про їхні сильні й слабкі сторони, вимірює рівень мотивації та прогнозує їхні оцінки.
За словами розробниці алгоритму Віоли Лам, ця технологія особливо корисна для викладачів під час пандемії коронавірусу, оскільки дозволяє віддалено контролювати емоції учнів під час навчання.
За словами розробниці алгоритму Віоли Лам, ця технологія особливо корисна для викладачів під час пандемії коронавірусу, оскільки дозволяє віддалено контролювати емоції учнів під час навчання.
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