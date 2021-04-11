Шуфрич купив телеканал, який транслює етер "Першого незалежного"

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич став власником телеканалу UkrLive (ТОВ "Телепростір"). Він заявив, що якщо закриють і цей канал - буде відкривати нові, поки не приверне увагу "світової спільноти".

Про це Шуфрич розповів "Детектору медіа", пише "Громадське".

За словами депутата, він купив телеканал "за чотири мільйони гривень своїх особистих коштів". Перед тим, як викупити телеканал, Шуфрич разом із журналістами став співзасновником ТОВ "Медіахолдинг Новини", який буде виробляти продукт для UkrLive. Наразі, схоже, Шуфрич єдиний інвестор цього медіахолдингу.

Поки що канал UkrLive з власним логотипом ретранслює канал "Перший незалежний", але Шуфрич вважає, що він стане окремим мовником.

"Спочатку ми спробували реанімувати "Перший незалежний". Я, чесно кажучи, думав, що моя присутність змусить Службу безпеки України, яка відключила мовлення цього каналу, реагувати [...] Але вони не реагували", - сказав Шуфрич.

За словами депутата, поки до каналу UkrLive не виникало запитань, але сам Шуфрич не виключає, що його можуть закрити. У цьому випадку він планує звертатися до суду: "Якщо вирішать закрити, то я хочу побачити підстави. В мене немає жодних активів, через які мене можна пов’язати з терористами. Якщо канал заблокують, я буду подавати до суду, буду звертатись у всі можливі інстанції".

Шуфрич заявив, що у Європі є декілька депутатів, які хочуть дати оцінку факту закриття українських телеканалів і онлайн-видань.

"Я піду до кінця. Якщо закриють і цей канал, я куплю інший. Будуть закривати канали - я буду відкривати нові, аж поки вся світова спільнота не скаже: "Що ви там усі, з глузду з’їхали?", - сказав Шуфрич.

Що відомо про канал UkrLive?

Цей канал у 2018 році запустили тодішні власники "4 каналу" Андрій Кісера та Андрій Мисик. До середини вересня 2021 року його власником був юрист, медіаменеджер та співвласник "4 каналу" Максим Варламов.

Проте згодом UkrLive перейшов у власність Владислава Багінського - колишнього директора журналу "Папарацци" та музичного продюсера Національної телекомпанії України.

Видання «Детектора медіа» посилаючись на джерела на медіаринку називає Багінського «людиною Єгора Бенкендорфа" - відомого кінорежисера, голови правління каналу "Інтер", гендиректора Національної телекомпанії України (Першого національного каналу) та телеканалу "112 Україна".

Наразі, за словами Шуфрича, Бенкендорф керує "Першим незалежним" та UkrLive. "Детектор медіа" вказує, що перехід UkrLive під контроль "команди Медведчука" міг відбутися у середині вересня 2021-го.

Нагадаємо, що Шуфрич став власником 60% "Першого незалежного" телеканалу