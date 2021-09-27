Нардеп Шуфрич став власником 60% "Першого незалежного" телеканалу

Шуфрич відгукнувся на прохання журналістів про захист і підтримку і став співвласником телеканалу "Перший Незалежний"

Народний депутат фракції Партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший Незалежний" (ТОВ "Тайм медіа"), створеного колишніми співробітниками телеканалів, яких пов'язують з одним із лідерів "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт одного з цих каналів "112.Україна".

"Шуфрич відгукнувся на прохання журналістів про захист і підтримку і став співвласником телеканалу "Перший Незалежний". Таким чином, народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60%, частка творчого колективу становить 40%. Між Нестором Шуфричем і творчим колективом було укладено угоду про невтручання в редакційну політику і журналістську діяльність", - йдеться в повідомленні.

Співробітники телеканалу зазначають, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку структури власності телеканалу, і вони це розцінюють як незаконний тиск, у зв'язку з чим передали Шуфричу як голові профільного комітету парламенту листа, в якому просять його взяти телеканал під захист.

Сам Шуфрич заявив про спробу ввести цензуру в Україні. "Доти, доки нинішня влада продовжує закривати рота неугодним, я готовий захищати незалежні ЗМІ, зокрема телеканал "Перший Незалежний". Я усвідомлюю всі ризики і готовий взяти на себе таку відповідальність... Я довіряю високому рівню професіоналізму колективу, тому підписав угоду про невтручання в редакційну політику телеканалу. Все, чого я прошу від журналістів, - добре виконувати свою роботу і доносити до людей правду про те, що відбувається в Україні сьогодні", - зазначив він.

На сторінці пресс-служби Шуфрича опубліковано заяву нардепа, в якій від зазначив, що прийняв також рішення через конфлікт "Першого незалежного" з Нацрадою, а дії Служби безпеки України щодо телеканалу і силове відключення їхніх контрагентів, що забезпечують передавання сигналу на супутник, він сприймає "як порушення прав журналістів повноцінно виконувати свою роботу, а також як тиск на свободу слова".

"Усвідомлюю всі ризики, які пов'язані з цим рішенням... вважаю своїм громадянським обов'язком підтримати журналістський колектив в його прагненні говорити правду, хоч би якою вона була. Одразу хочу зазначити, що у мене немає жодних фінансових інтересів з Російською Федерацією, зробити з мене терориста буде неможливо!", - зазначив Шуфрич.

Як повідомлялося, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, котрим фактично заблокував діяльність трьох телеканалів - "112 Україна", Newsone і ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком. Згідно з рішенням, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до Тараса Козака та юридичних осіб "Аріадна ТВ", "Новий Формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації".

Після цього ТОВ "Медіахолдинг "Новини", до якого входили телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne, що потрапили під санкції, купило телеканал "NTA Пряма мова Львова" ("Перший незалежний", ТОВ "Тайм медіа", Київ). Колектив телеканалу NTA засудив рішення директора ПП "НТА - Незалежне телевізійне агентство" Романа Любицького продати власний телеканал "Перший незалежний" ТОВ "Медіахолдинг "Новини".

26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі "Першого незалежного" розпочалося мовлення в новому форматі, проте провайдер "Ланет" 26 лютого припинив трансляцію телеканалу "Перший незалежний" у мережі кабельного цифрового телебачення і розірвав з ним договір про співпрацю у зв'язку зі зміною кінцевого бенефіціара телеканалу. У "Ланет", зокрема, зазначили, що в структурі власності телеканалу "Перший незалежний" відбулися зміни, про які провайдеру не повідомили. Керівником каналу став Павло Єгоричев, представник медіагрупи Тараса Козака, котрий потрапив до санкційного списку РНБО.

16 вересня Нацрада з телерадіо призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Перший Незалежний" після того, як СБУ звернула увагу на структуру його власності. "У документах, які ТОВ "Тайм медіа" надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ "Медіахолдинг новини". За інформацією ліцензіата, цією компанією володіють відразу 99 фізичних осіб, кожній з яких належить по 1%. Водночас, як наголошується, 98 з них передали всі свої частки в управління одній особі - Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії та зазначена її кінцевим бенефіціарним власником", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, що перебувають в управлінні та власності Діани Панченко."Тобто фактично інформація про повне 100% володінні компанією".

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону про медіа, який підготовлений групою депутатів фракції "Слуга народу".