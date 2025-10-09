Пентагон посилює правила для журналістів – ЗМІ звинувачують у тиску на свободу слова

Нові правила можуть призвести до позбавлення журналістів доступу навіть за збір несекретної інформації.

Асоціація преси Пентагону (PPA) звинуватила Міністерство оборони США у спробі обмежити свободу слова після запровадження нової політики акредитації для журналістів. Згідно з новими правилами, репортери можуть втратити доступ до будівлі Пентагону за спробу зібрати навіть несекретну інформацію без офіційного дозволу.

Про це повідомляє Axios із посиланням на заяву PPA.

Ініціатором змін виступив міністр оборони Піт Гегсет, підписавши 15 вересня меморандум, який посилює правила допуску преси до Пентагону. Журналісти тепер зобов’язані підписати документ про "розуміння політики", яка забороняє будь-яке збирання інформації без попереднього погодження з адміністрацією. Асоціація журналістів вважає, що ці нововведення становлять пряму загрозу свободі преси, гарантованій Першою поправкою до Конституції США.

"Ця політика створює атмосферу залякування серед працівників Міністерства оборони, попереджаючи їх про можливу відповідальність за несанкціоновані розмови з пресою, хоча такі дії не є злочином", - йдеться в офіційній заяві PPA.

Асоціація також критикує плани адміністрації виселити журналістів із їхніх робочих приміщень у будівлі Пентагону. На думку представників преси, це ще більше ускладнить доступ до джерел і зробить роботу репортерів непрозорою для суспільства.

"Доступ журналістів ніколи не поширювався на засекречені приміщення. Ідея, що вони “шастають” у заборонених зонах - абсурдна", - заявили в асоціації.

У відповідь речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що міністерство «веде добросовісні переговори» з журналістами і вже врахувало низку їхніх правок. За його словами, нова політика — це лише «запізніле оновлення акредитаційного процесу», що не переглядався роками, і вона відповідає сучасним вимогам безпеки.

"Доступ до Пентагону це привілей, а не право. І Міноборони має не лише юридичне право, а й моральний обов’язок встановлювати розумні обмеження", - наголосив він.

Втім, PPA не погоджується з такою оцінкою. Журналісти наполягають: ці обмеження не мають нічого спільного з безпекою, натомість порушують принципи підзвітності військового керівництва перед суспільством.

"Американський народ заслуговує на більше прозорості, а не менше. Ми сподіваємося, що Пентагон перегляне свою позицію", - йдеться в заяві PPA.