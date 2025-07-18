Палата представників США схвалила скорочення $9 млрд на суспільні ЗМІ та іноземну допомогу

Скорочення фінансування суспільних ЗМІ є заходом для створення таких, які будуть підтримувати адміністрацію Трампа.

Палата представників США остаточно підтримала законопроєкт республіканців, спрямований на урізання фінансування громадського мовлення та програм іноземної допомоги. Адміністрація Дональда Трампа пропонувала скоротити 9 мільярдів доларів державних витрат — саме цю цифру ствердили конгресмени.

Про це повідомляє DW.

Голосування в Палаті пройшло з мінімальною перевагою - 216 голосів віддали "за", тоді як проти 213 "проти". Президент Трамп має підписати документ найближчим часом. Це перше за десятиліття успішне використання механізму офіційного запиту президента на скасування вже схвалених Конгресом витрат.

Закон передбачає скорочення витрат приблизно на дев'ять мільярдів доларів, включаючи вже обіцяні 1,1 мільярда доларів для Корпорації суспільного мовлення (CPB). Ця організація відповідає за розподіл державних коштів серед громадських мовників, а також їх дочірніх установ. Згідно з CPB, вона підтримує роботу понад 1500 місцевих громадських теле- і радіостанцій в США.

Речниця Трампа Керолайн Левітт заявила, що мета - відновити "фінансову розсудливість" в країні. За її словами, NPR і PBS протягом багатьох років використовували федеральні кошти для просування "упередженої лівоорієнтованої повістки". У той же час демократи попередили, що скорочення фінансування особливо сильно вдарить по місцевих станціях в сільських регіонах і може призвести до їх закриття.

Під скорочення також потрапили програми виділення 800 мільйонів доларів на екстрене житло, воду та возз'єднання сімей для біженців, 496 мільйонів доларів — на продовольство та медичну допомогу у зонах конфліктів і катастроф, а також 4,15 мільярда — на підтримку демократії та економік у країнах, що розвиваються. На переконання Білого дому, скорочення фінансування змусить інші країни активніше брати участь у вирішенні гуманітарних криз. Однак демократи називають це ударом по глобальній ролі США, пише видання.

"Це не "Америка понад усе". Це — "Китай понад усе", бо утворюється вакуум, який Пекін охоче заповнить", — заявив лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс.