У Раді зареєстрували законопроєкт про медіа
Законопроект № 2693 внесено в парламент 27 грудня, передає LB.ua.
Тексту законопроєкту і супровідних документів на сайті парламенту поки немає.
9 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.
Законопроєкт про врегулювання діяльності медіа в Україні повинен, зокрема, включати положення про вимоги до новин і їх стандарти, механізми запобігання поширення недостовірної, перекрученої інформації, її спростування, заборони фізичним і юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю", метою якого є збільшення офіційної зайнятості та рівня зарплат.
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