Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Раді зареєстрували законопроєкт про медіа

Тексту документа на сайті парламенту поки немає
У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону про медіа, який підготовлений групою депутатів фракції "Слуга народу".
У Раді зареєстрували законопроєкт про медіа Фото: з вільних джерел

Законопроект № 2693 внесено в парламент 27 грудня, передає LB.ua.

Тексту законопроєкту і супровідних документів на сайті парламенту поки немає.

9 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

Законопроєкт про врегулювання діяльності медіа в Україні повинен, зокрема, включати положення про вимоги до новин і їх стандарти, механізми запобігання поширення недостовірної, перекрученої інформації, її спростування, заборони фізичним і юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю", метою якого є збільшення офіційної зайнятості та рівня зарплат.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2019 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.