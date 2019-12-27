Уряд затвердив законопроєкт "Про працю", який збільшить офіційну зайнятість
За його словами, розробка нового законопроєкту обумовлена тим, що нинішній КЗпП не захищає працівників і не передбачає сучасних видів праці, як-от: фріланс, дистанційна зайнятість тощо, передає LB.ua.
"Тому збільшується кількість випадків роботи в тіні, зарплати в конвертах, складності в пошуку роботи, фактично відсутній захист працівників приватного бізнесу", - зазначив Милованов.
Він повідомив, що нове законодавство покликане впровадити такі зміни:
- зберегти і розширити соціальні права і гарантії працівників шляхом легалізації праці;
- збільшити кількість легальних робочих місць;
- забезпечити рівні можливості праці для чоловіків і жінок;
- підвищити доходи працівників;
- гармонізувати законодавство з ЄС.
Далі документ відправлять на розгляд парламенту, а після прийняття і підписання закон повинен набути чинності через шість місяців. Ще рік діятиме перехідний період.
"Законопроєкт планують розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроєктами, які впливають на ринок праці та трудові відносини", - додав міністр.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, реформа ринку праці дозволить створити 100 000 робочих місць за п'ять років.
Нагадаємо, що Верховна Рада запровадила фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала Пластовий (скаутський) рух одним із основних напрямків позашкільної освіти.
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