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Уряд затвердив законопроєкт "Про працю", який збільшить офіційну зайнятість

Далі документ направлять до Верховної Ради
Кабінет Міністрів України на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю", метою якого є збільшення офіційної зайнятості та рівня зарплат.
Уряд затвердив законопроєкт "Про працю", який збільшить офіційну зайнятість Слово і Діло

За його словами, розробка нового законопроєкту обумовлена тим, що нинішній КЗпП не захищає працівників і не передбачає сучасних видів праці, як-от: фріланс, дистанційна зайнятість тощо, передає LB.ua.

"Тому збільшується кількість випадків роботи в тіні, зарплати в конвертах, складності в пошуку роботи, фактично відсутній захист працівників приватного бізнесу", - зазначив Милованов.

Він повідомив, що нове законодавство покликане впровадити такі зміни:

- зберегти і розширити соціальні права і гарантії працівників шляхом легалізації праці;

- збільшити кількість легальних робочих місць;

- забезпечити рівні можливості праці для чоловіків і жінок;

- підвищити доходи працівників;

- гармонізувати законодавство з ЄС.

Далі документ відправлять на розгляд парламенту, а після прийняття і підписання закон повинен набути чинності через шість місяців. Ще рік діятиме перехідний період.

"Законопроєкт планують розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроєктами, які впливають на ринок праці та трудові відносини", - додав міністр.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, реформа ринку праці дозволить створити 100 000 робочих місць за п'ять років.

Нагадаємо, що Верховна Рада запровадила фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала Пластовий (скаутський) рух одним із основних напрямків позашкільної освіти.

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27 12 2019 16:00
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